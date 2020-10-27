Жители Челюскинского жилмассива добиваются отставки мэра Новосибирска

Речь идет о строительстве высотки, которую возводят на небольшом клочке земли между двумя многоэтажками. Проблемы начались уже на стадии подготовки. Так, в октябре при сносе старых построек произошло ЧП – разрушение стены. О том, что появление нового объекта принесет лишь проблемы в район, местные жители писали и в прокуратуру, и в полицию, и в мэрию. И даже повесили на своих домах информационные баннеры.