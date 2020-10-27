Жители Челюскинского жилмассива добиваются отставки мэра Новосибирска

Жители Челюскинского жилмассива, где ведется «незаконная» точечная застройка, намерены добиваться отставки мэра Новосибирска.
Речь идет о строительстве высотки, которую возводят на небольшом клочке земли между двумя многоэтажками. Проблемы начались уже на стадии подготовки. Так, в октябре при сносе старых построек произошло ЧП – разрушение стены. О том, что появление нового объекта принесет лишь проблемы в район, местные жители писали и в прокуратуру, и в полицию, и в мэрию. И даже повесили на своих домах информационные баннеры.
Один из членов инициативной группы Виталий Дубовский рассказал Сибкрай, что мэр может быть не в курсе, что творится в городе, подписывает бумаги и не знает о содержании. Поэтому активисты решили обратиться к депутатам.
Вины с мэра они не снимают. Так, по мнению горожан, ООО «Енисей» получило разрешение на застройку по ул. Красноярская, 132 17 июля 2020 года. За полмесяца до этого мэр предоставил разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, увеличив коэффициент плотности застройки участка с 2,5 до 2,75. Что интересно, за месяц до этого Локоть в разрешении отказывал.
Местные жители утверждают, что из-за точечной застройки в жилмассиве социальная инфраструктура оказалась перегружена. И очередная высотка сделает только хуже.
Также они планируют провести голосование по отзыву мэра города, для чего обратятся в суд.