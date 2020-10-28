Горбольница Новосибирска объяснила использование общих операционных в пандемию

Горбольница Новосибирска отрицает использование общих операционных для больных коронавирусом и пациентов с пневмонией.
Ранее сотрудники горбольницы №1 сообщили Тайге.инфо, что в неинфекционных отделениях находятся пациенты и с Covid-19, и с пневмонией. Они предположили, что в отделения нет свободных мест или нет свободных аппаратов ИВЛ.
Но медучреждение утверждает обратное. Из-за пандемии некоторые пациенты с хирургической и травматологической патологией могут быть больны коронавиурсом, но их помещают в специальные палаты-изоляторы. Если пациенту с пневмонией и имеющейся патологией необходима реанимация, его доставляют в экстренный реанимационный зал, где есть операционный стол. После стабилизации состояния его увозят в инфекционный госпиталь. Больные Covid-19 не пересекаются с другими больными.
В горбольнице работают 32 операционные, 25 из 58 аппаратов ИВЛ свободны. Кроме того, весь персонал использует средства индивидуальной защиты