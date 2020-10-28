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Горбольница Новосибирска объяснила использование общих операционных в пандемию

28 октября 2020, 10:25
На горбольницу пожаловались медики.

Горбольница Новосибирска отрицает использование общих операционных для больных коронавирусом и пациентов с пневмонией.

Ранее сотрудники горбольницы №1 сообщили Тайге.инфо, что в неинфекционных отделениях находятся пациенты и с Covid-19, и с пневмонией. Они предположили, что в отделения нет свободных мест или нет свободных аппаратов ИВЛ.

Но медучреждение утверждает обратное. Из-за пандемии некоторые пациенты с хирургической и травматологической патологией могут быть больны коронавиурсом, но их помещают в специальные палаты-изоляторы. Если пациенту с пневмонией и имеющейся патологией необходима реанимация, его доставляют в экстренный реанимационный зал, где есть операционный стол. После стабилизации состояния его увозят в инфекционный госпиталь. Больные Covid-19 не пересекаются с другими больными.

В горбольнице работают 32 операционные, 25 из 58 аппаратов ИВЛ свободны. Кроме того, весь персонал использует средства индивидуальной защиты

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