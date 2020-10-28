Горбольница Новосибирска объяснила использование общих операционных в пандемию

Но медучреждение утверждает обратное. Из-за пандемии некоторые пациенты с хирургической и травматологической патологией могут быть больны коронавиурсом, но их помещают в специальные палаты-изоляторы. Если пациенту с пневмонией и имеющейся патологией необходима реанимация, его доставляют в экстренный реанимационный зал, где есть операционный стол. После стабилизации состояния его увозят в инфекционный госпиталь. Больные Covid-19 не пересекаются с другими больными.