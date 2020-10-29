Новосибирский губернатор в черной маске поздравил комсомольцев с праздником

- Сегодня здесь собрались люди, которых привела сюда не ностальгия, не желание вспомнить времена юности, свои молодые годы. Сегодня сюда пришли люди, которые бы хотели еще раз подтвердить, несмотря на все идеологические дискуссии, что комсомол – это школа жизни, школа управления, мощная организующая, воспитательная сила, - заявил Травников.