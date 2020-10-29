Новосибирский губернатор в черной маске поздравил комсомольцев с праздником

Сегодня, 29 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с другими официальными лицами принял участие в открытии стелы «Комсомольцам всех поколений посвящается». Церемонию посвятили 102-й годовщине со для образования ВЛКСМ.
- Сегодня здесь собрались люди, которых привела сюда не ностальгия, не желание вспомнить времена юности, свои молодые годы. Сегодня сюда пришли люди, которые бы хотели еще раз подтвердить, несмотря на все идеологические дискуссии, что комсомол – это школа жизни, школа управления, мощная организующая, воспитательная сила, - заявил Травников.
Губернатор отметил, что Комсомол оставил в истории нашей страны серьезный положительный след. Он напомнил о крупных всесоюзных стройках, в которых участвовали комсомольцы, и многие другие малые дела.
Стела на Комсомольском проспекте призвана увековечить трудовые и военные подвиги молодежи Новосибирска в советской истории. Место выбрано не случайно - здесь с февраля 1920 года находился Вокзальный комитет комсомола — первая комсомольская ячейка, созданная в Новосибирске.