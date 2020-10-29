В Новосибирске похолодает до -4 градусов и пойдет мокрый снег

В пятницу, 30 октября, в Новосибирске и области ожидается не самая приятная погода. Своим прогнозом поделилось Западно-Сибирское УГМС.
По данным синоптиков, в течение дня на территории региона будет облачно с прояснениями, ночью снег, мокрый снег, днем небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах ожидается гололед, ночью местами туманы.
Западный ветер со скоростью 5-10 м/с может перейти в порывы до 17 м/с. Температура воздуха составит ночью -1, -6°С. Днем потеплеет до -1, +4°С.
В самом Новосибирске ночная температура составит -2, -4°С. Днем ожидается максимум +2°С. Мокрый снег и гололед никто не отменял.