В Новосибирске мужчина пострадал в столкновении автобуса и трамвая

Ранее мы сообщали, что 29 октября в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись трамвай и автобус ПАЗ. Местом ДТП стало кольцо площади Труда.
Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 16:50, когда 42-летний водитель автобуса ПАЗ столкнулся с трамваем, которым управляла 44-летняя женщина. Автобус ехал со стороны улицы Котовского в сторону площади Энергетиков по улице Станиславского. Трамвай двигался со стороны улицы Планировочная в сторону улицы Широкая по улице Ватутина.
В результате ДТП пострадал 42-летний пассажир автобуса. Он находится на амбулаторном лечении.