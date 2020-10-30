atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске мужчина пострадал в столкновении автобуса и трамвая

30 октября 2020, 23:00
Авария произошла в Ленинском районе

Ранее мы сообщали, что 29 октября в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись трамвай и автобус ПАЗ. Местом ДТП стало кольцо площади Труда.

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 16:50, когда 42-летний водитель автобуса ПАЗ столкнулся с трамваем, которым управляла 44-летняя женщина. Автобус ехал со стороны улицы Котовского в сторону площади Энергетиков по улице Станиславского. Трамвай двигался со стороны улицы Планировочная в сторону улицы Широкая по улице Ватутина.

В результате ДТП пострадал 42-летний пассажир автобуса. Он находится на амбулаторном лечении.

Материалы по теме
В Новосибирске хотят расписать трамвай символикой ХК «Сибирь»В выходные на Гусинобродском шоссе перекроют движение трамваевВ Ленинском районе Новосибирска трамвай столкнулся с автобусом
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52