В Новосибирске мужчина пострадал в столкновении автобуса и трамвая

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 16:50, когда 42-летний водитель автобуса ПАЗ столкнулся с трамваем, которым управляла 44-летняя женщина. Автобус ехал со стороны улицы Котовского в сторону площади Энергетиков по улице Станиславского. Трамвай двигался со стороны улицы Планировочная в сторону улицы Широкая по улице Ватутина.