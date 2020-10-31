atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирск потеряет миллиарды рублей от пандемии и отмены ЕНВД

31 октября 2020, 09:17
Власти попросят Москву о финансовой помощи.

Бюджет Новосибирска потеряет один миллиард рублей из-за пандемии коронавируса в 2020 году. И это с учетом 830 млн рублей межбюджетных трансферов.

По словам мэра Анатолия Локтя, на ситуацию влияет и экономическая политика федеральных властей. Из-за отмены единого налога на вмененный доход в бюджет не поступит в 2021 году еще 1,3 млрд рублей. Образовавшуюся «дыру» можно «прикрыть», получив 12-15% от упрощенной системы налогооблажения, но на деле будет только 3% (300 млн рублей).

С этой речью Локоть выступил на Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Он предложил обратиться к правительству России с просьбой о дополнительных мерах поддержки муниципалитетов.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52