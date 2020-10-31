Новосибирск потеряет миллиарды рублей от пандемии и отмены ЕНВД

Бюджет Новосибирска потеряет один миллиард рублей из-за пандемии коронавируса в 2020 году. И это с учетом 830 млн рублей межбюджетных трансферов.
По словам мэра Анатолия Локтя, на ситуацию влияет и экономическая политика федеральных властей. Из-за отмены единого налога на вмененный доход в бюджет не поступит в 2021 году еще 1,3 млрд рублей. Образовавшуюся «дыру» можно «прикрыть», получив 12-15% от упрощенной системы налогооблажения, но на деле будет только 3% (300 млн рублей).
С этой речью Локоть выступил на Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Он предложил обратиться к правительству России с просьбой о дополнительных мерах поддержки муниципалитетов.