Новосибирск потеряет миллиарды рублей от пандемии и отмены ЕНВД

По словам мэра Анатолия Локтя, на ситуацию влияет и экономическая политика федеральных властей. Из-за отмены единого налога на вмененный доход в бюджет не поступит в 2021 году еще 1,3 млрд рублей. Образовавшуюся «дыру» можно «прикрыть», получив 12-15% от упрощенной системы налогооблажения, но на деле будет только 3% (300 млн рублей).