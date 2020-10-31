В Новосибирске 25-летнего парня госпитализировали после ДТП с переломом ног

Автомобиль Honda сбил 25-летнего парня и скрылся с места ДТП в Центральном районе Новосибирска.
В ГИБДД установили, что автомобиль двигался со стороны ул. О.Жилиной по направлению к ул. Гоголя. Возле дома №27 по ул. Гоголя он наехал на парня, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
У молодого человека диагностировали переломы обеих ног, сотрясение мозга и ушибы тела. После ДТП водитель скрылся.
В розыске находится черная Honda с госномером, предположительно, 300.
Свидетелей просят позвонить по тел.: 232-23-51 или 232-2321.