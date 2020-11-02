Новосибирский кожвендиспансер передали под коронавирусный госпиталь

Сегодня, 2 ноября, на базе новосибирской городской больницы №4 открыты дополнительно 200 коек для заболевших коронавирусом. Еще 100 коек созданы на базе стационара Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера.
Об укреплении коечного фонда сообщили в областном правительстве. Здесь же уточнили, что еще 150 коек открыты на базе Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Он функционирует как распределительный центр.
Ситуация с коронавирусом в новосибирской области продолжает оставаться тяжелой. Только официально подтвержденных случаев заражения зарегистрировано 17662.