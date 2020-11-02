atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирский кожвендиспансер передали под коронавирусный госпиталь

2 ноября 2020, 15:17
Дополнительные койки открыты в больнице №4

Сегодня, 2 ноября, на базе новосибирской городской больницы №4 открыты дополнительно 200 коек для заболевших коронавирусом. Еще 100 коек созданы на базе стационара Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера.

Об укреплении коечного фонда сообщили в областном правительстве. Здесь же уточнили, что еще 150 коек открыты на базе Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Он функционирует как распределительный центр.

Ситуация с коронавирусом в новосибирской области продолжает оставаться тяжелой. Только официально подтвержденных случаев заражения зарегистрировано 17662.

Материалы по теме
В Новосибирской области 118 учителей заразились коронавирусом1 131 ребенок заболел коронавирусом в Новосибирской областиВ Новосибирской области высокий уровень заболеваемости коронавирусом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Под Новосибирском проводили первую партию мобилизованных: видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52