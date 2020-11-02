В Новосибирский фонд ОМС на борьбу с COVID-19 дополнительно направлено 410 млн руб

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области получил дополнительные 408,1 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Изменения в законопроект 2 ноября одобрил губернатор НСО Андрей Травников.
Эти средства перенаправят в медицинские организации, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Они осуществляют первичную медико-санитарную, скорую и специализированную медицинскую помощь. Также на эти средства будут тестировать медиков, работающих с ковидными больными.
Проект закона был одобрен на заседании Правительства НСО. В силу он вступит после одобрения депутатами Заксобрания Новосибирской области.