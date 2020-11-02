В Новосибирский фонд ОМС на борьбу с COVID-19 дополнительно направлено 410 млн руб

Эти средства перенаправят в медицинские организации, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Они осуществляют первичную медико-санитарную, скорую и специализированную медицинскую помощь. Также на эти средства будут тестировать медиков, работающих с ковидными больными.