atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области 1525 человек заразились ОРВИ за сутки

3 ноября 2020, 13:32
34 пациента были госпитализированы

В Новосибирской области эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться сложной. За сутки в регионе зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Общее число заболевших составило 17 844 человек, в том числе 1 140 детей. С начала пандемии 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением, то есть за сутки их стало больше на 147.

В новосибирские больницы госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 981, а в больницах районов области - 1 549.

За время пандемии в Новосибирской области проведено 725 533 теста на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 3 755 новосибирцев, а 55 591 человек с него сняты.

За прошедшие сутки к врачам с симптомами ОРВИ за помощью обратились 1 525 человек. Из них 34 пациента были госпитализированы.

Материалы по теме
553 случая коронавируса выявили в БердскеЕще 182 новосибирца заболели коронавирусом за суткиВ Новосибирской области от коронавируса умерли 600 человек
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52