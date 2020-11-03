В Новосибирской области 1525 человек заразились ОРВИ за сутки

В Новосибирской области эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться сложной. За сутки в регионе зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Общее число заболевших составило 17 844 человек, в том числе 1 140 детей. С начала пандемии 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением, то есть за сутки их стало больше на 147.
В новосибирские больницы госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 981, а в больницах районов области - 1 549.
За время пандемии в Новосибирской области проведено 725 533 теста на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 3 755 новосибирцев, а 55 591 человек с него сняты.
За прошедшие сутки к врачам с симптомами ОРВИ за помощью обратились 1 525 человек. Из них 34 пациента были госпитализированы.