В Новосибирской области 1525 человек заразились ОРВИ за сутки

В Новосибирской области эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться сложной. За сутки в регионе зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Общее число заболевших составило 17 844 человек, в том числе 1 140 детей. С начала пандемии 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением, то есть за сутки их стало больше на 147.