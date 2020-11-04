atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирец ограбил магазин, чтобы попасть в психбольницу

4 ноября 2020, 11:38
Судья смягчил приговор.

Новосибирец планировал после ограбления попасть в психиатрическую больницу, чтобы вылечиться от алкоголизма. Но его признали вменяемым и отправили в колонию.

Преступление совершил житель Куйбышева. В январе он пошел на ограбление магазина вместе со своей собакой по кличке Бой (восточноевропейская овчарка). Испугавшись агрессивного пса, продавщица рассказала, где прячет деньги.

Телеграм-каналу Mash прокурор Константин Бабенко рассказал о истинных намерениях сибиряка. Оказывается, тот решил завязать с алкоголем после трех бутылок водки. Он думал, что после ограбления его определят в психушку, где прокапают. Но судья решил иначе, сибиряка отправили в колонию на 2 года 10 месяцев.

Материалы по теме
Соцсети: В Новосибирске произошло ограбление микрофинансовой компанииВ Новосибирске за ограбление ребенка пойдет под суд 16-летний подростокЖительница Новосибирской области устроила ограбление из-за конфликта с соседями
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52