Новосибирец ограбил магазин, чтобы попасть в психбольницу

Телеграм-каналу Mash прокурор Константин Бабенко рассказал о истинных намерениях сибиряка. Оказывается, тот решил завязать с алкоголем после трех бутылок водки. Он думал, что после ограбления его определят в психушку, где прокапают. Но судья решил иначе, сибиряка отправили в колонию на 2 года 10 месяцев.