Новосибирец ограбил магазин, чтобы попасть в психбольницу

Новосибирец планировал после ограбления попасть в психиатрическую больницу, чтобы вылечиться от алкоголизма. Но его признали вменяемым и отправили в колонию.
Преступление совершил житель Куйбышева. В январе он пошел на ограбление магазина вместе со своей собакой по кличке Бой (восточноевропейская овчарка). Испугавшись агрессивного пса, продавщица рассказала, где прячет деньги.
Телеграм-каналу Mash прокурор Константин Бабенко рассказал о истинных намерениях сибиряка. Оказывается, тот решил завязать с алкоголем после трех бутылок водки. Он думал, что после ограбления его определят в психушку, где прокапают. Но судья решил иначе, сибиряка отправили в колонию на 2 года 10 месяцев.