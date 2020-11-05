Заксобрание НСО пикетировали во время визита министра здравоохранения

Активист вышел к зданию заксобрания Новосибирской области, держа в руках плакат с надписью «Люди без помощи умирают». Примечательно, что в этот момент в парламенте заслушивали доклад министра здравоохранения Константина Хальзова о ситуации с коронавирусом.
Пикетирующим оказался представитель «Российской коммунистической рабочей партии» Сергей Крупенько (Андрей Никитин). Активист задается вопросом: если депутаты молчат, то зачем они нужны.
Как пишет Тайга.инфо, Крупенько под именем «Андрей Никитин» опубликовал петицию за отставку Хальзова, при котором, по его мнению, в области сложилась катастрофическая ситуация с лечением больных коронавирусом.