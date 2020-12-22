В Ленинградской области ввели новые коронавирусные ограничения

Пенсионерку из Оренбургской области с поражением 88% легких не хотели госпитализировать. Как пишет 56orb.ru, ситуация разрешилась только после огласки в СМИ. Женщина три недели пролежала дома в тяжелом состоянии, после чего ее ненадолго забрали в больницу и выписали с растущим поражением легких. Жалоба журналистам привела к тому, что пенсионерку забрали в ковид-центр Оренбурга.