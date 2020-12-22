Ленинградская область
В Ленинградской области ввели новые коронавирусные ограничения, пишет newia.ru. Они касаются работы детских лагерей и учреждений социального обслуживания. Согласно постановлению правительства, группы во время зимних смен в лагерях могут быть заполнены на 50%.
Татарстан
В Татарстане двое пьяных мужчин убили таксиста и подожгли его автомобиль, пишет inkazan.ru. Поводом для убийства стало нежелание пассажиров оплачивать услуги такси.
Башкирия
Уборщица архангельской районной больницы Башкирии пожаловалась на отсутствие доплат за работу с ковид-пациентами. Как пишет Mkset, женщина записала видеообращение, в котором рассказала, что в апреле ее в приказном порядке перевели выполнять работу младшего медперсонала в крыло пациентов коронавирусом. При это никаких доплат за такую работу она не получила.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде жители остались недовольны капремонтом расселенного здания 1917 года, пишет newsnn.ru. УК оставила гнилые доски, проигнорировала отсутствие кирпичей в кладке, однако покрасила фасад в ядовито-зеленый цвет, сообщили жители.
Карелия
На севере Карелии в лесу обнаружили «кровавые» реки. Как сообщает karelinform.ru, загрязненный ручей находится рядом с форелевым хозяйством. Подобная проблема возникает не первый раз: в этом году жалобы на грязную воду уже направляли республиканским чиновникам, но они не зафиксировали нарушения.
Тюменская область
Прокуратура проверят тюменскую компанию, которая поставляла просроченные новогодние подарки для детей Югорска. Как сообщает nashgorod.ru, срок годности подаренных сладостей истек в начале этого года. У предприятия уже изъяли всю партию продукции.
Хабаровский край
Хабаровские браконьеры устроили варварскую охоту на соболя. Как сообщает transsibinfo.com, правонарушители поймали животных с помощью петель и ногозахватывающего капкана. По словам специалистов, такие приспособления для охоты способны в короткое время полностью подорвать численность любого вида.
Ставропольский край
Администрацию района на Ставрополье обвинили в краже елки с частной территории. Как пишет newstracker.ru, местная жительница заявила, что представители администрации зашли к ней во двор, когда дома находился только несовершеннолетний ребенок, и спилили дерево. Правоохранители выяснили, что семья сначала дала добро на вырубку, но потом передумала.
Челябинская область
В трещине на МКС обвинили робота «Федора» из Магнитогорска, пишет «Курс дела». Аварийная ситуация могла произойти при неудачной транспортировке южноуральского андроида, уверен член Северо-западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов. Трещина появилась при стыковке модуля к станции «Союз МС-14».
ХМАО
Прокуратура в Югре организовала проверку в отношении мэрии Югорска из-за закупки новогодних подарков с истекшей годностью, пишет muksun.fm. Мэрия Югорска приобрела партию просроченных конфет для подарков детям. Администрация города закупала продукцию, срок которой истек еще в феврале этого года. Поставщик просроченных сладостей «Сибпродакс» заявил, что ситуация возникла из-за ошибки в маркировке.
Волгоградская область
Волгоградский активист Станислав Терентьев, отрицающий существование коронавируса и протестующий против масочного режима в регионе, подал апелляцию на решение Волгоградского областного суда, который отказался удовлетворить его иск. Как пишет novostivolgograda.ru, ранее Терентьев решил оспорить в суде постановление губернатора Волгоградской области о введении в регионе режима повышенной готовности.
Свердловская область
В Свердловской области детей обожгло бактерицидной лампой в детсаду. Как пишет издание tagilcity.ru, дети получили ожоги первой степени. После сна у нескольких детей были воспалены глаза и покраснела кожа на руках и ногах. Выяснилось, что воспитатель ошиблась и нажала не на тот выключатель, включив вместе с обычным светильником и бактерицидную лампу.
Удмуртия
В Ижевске жалуются на небезопасный каток, организованный на пруду. Как пишет udm-info.ru, местные жители рассказали, что ежегодно из-за коммунальных причин на льду образуются промоины. При этом МЧС новый каток не проверяло, а разрешение владельцам выдали формальное.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону огласили приговор участнику банды чеченского террориста Шамиля Басаева Аслану Даудову, пишет rostovgazeta.ru. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
Приморье
В приморском поселке молодой человек устроил стрельбу по магазину, пишет vostokmedia.com. Мужчина поругался с продавцом-кассиром и ушел, после чего вернулся и выстрелил несколько раз из ружья по стеклам павильона.
Омская область
В Омской области сахар подорожал на 82%. Как пишет gorod55.ru, стоимость продукта увеличилась на 23,91 рубля с начала этого года и составила более 53 рублей. Это дороже, чем средняя цена по России.
Оренбургская область
Пенсионерку из Оренбургской области с поражением 88% легких не хотели госпитализировать. Как пишет 56orb.ru, ситуация разрешилась только после огласки в СМИ. Женщина три недели пролежала дома в тяжелом состоянии, после чего ее ненадолго забрали в больницу и выписали с растущим поражением легких. Жалоба журналистам привела к тому, что пенсионерку забрали в ковид-центр Оренбурга.
Хакасия
В двух школах Хакасии ведется ремонт в середине учебного года, сообщает newkhakasiya.online. В Сорской школе №3 уже заменили 120 старых деревянных рам на новые пластиковые. Сегодня в здании школы идёт ремонт системы отопления. А в филиале школы №3 – Ербинской школе – в разгаре строительные работы по ремонту кровли, который не проводился с 2017 года.