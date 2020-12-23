Россияне считают кадровый и лекарственный дефицит важнее цифровизации

По данным ВЦИОМ, 45% опрошенных жителей России назвали недостаток лекарств наиболее приоритетной проблемой. Нехватку медицинского персонала такой считают 39% респондентов. А вот цифровизацию и реорганизацию страховой системы граждане посчитали наименее важными — их отметили только 7%, большинство из которых — молодые люди с высшим образованием. Об этом пишет ng.ru.
В вопросе приоритетных задач всем респондентам, вне зависимости от пола и возраста, предлагалось выбрать до трех пунктов. Выяснилось, что проблема с медикаментами больше всего заботила людей 18-24 лет, а недостаток врачей — людей старше 60 лет.
Не менее важным пунктом, его отметили 34% опрошенных, назвали расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в селах и отдаленных территориях. Четвертым по популярности стала строка с оплатой работы медиков во время пандемии — 28% респондентов считают это первостепенным для финансирования. 23% высказались за важность ремонта в больницах, а 20% — за строительство новых лечебных учреждений. Пропаганда здорового образа жизни считается приоритетной у 14% опрошенных.
Однако в реальности приоритетные направления здравоохранения несколько отличаются от ожиданий граждан. Так, на цифровизацию системы осенью этого года уже выделили 1 млрд рублей. На амбулаторное лечение от ковида направили 5 млрд рублей, а на доплаты медикам — 10 млрд рублей.