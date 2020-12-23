Россияне считают кадровый и лекарственный дефицит важнее цифровизации

Не менее важным пунктом, его отметили 34% опрошенных, назвали расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в селах и отдаленных территориях. Четвертым по популярности стала строка с оплатой работы медиков во время пандемии — 28% респондентов считают это первостепенным для финансирования. 23% высказались за важность ремонта в больницах, а 20% — за строительство новых лечебных учреждений. Пропаганда здорового образа жизни считается приоритетной у 14% опрошенных.