В Новосибирской области исчез населенный пункт

В Купинском районе Новосибирской области упразднили сельское поселение Питомник. Решение было принято в областном заксобрании.
Питомник стали покидать его жители после закрытия лесоперерабатывающего предприятия в 1993 году. У людей не стало работы и средств к существованию. В 2006 году поселение опустело полностью.
Как рассказала Сибкрай депутат Стеклянского сельсовета Елена Сасина, сейчас в Питомнике нет домов и людей, поэтому депутаты попросила областной парламент упразднить населенный пункт. Что парламентарии и сделали.