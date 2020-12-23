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В Новосибирской области исчез населенный пункт

23 декабря 2020, 12:07
Территория поселка рекультивируется.

В Купинском районе Новосибирской области упразднили сельское поселение Питомник. Решение было принято в областном заксобрании.

Питомник стали покидать его жители после закрытия лесоперерабатывающего предприятия в 1993 году. У людей не стало работы и средств к существованию. В 2006 году поселение опустело полностью.

Как рассказала Сибкрай депутат Стеклянского сельсовета Елена Сасина, сейчас в Питомнике нет домов и людей, поэтому депутаты попросила областной парламент упразднить населенный пункт. Что парламентарии и сделали.

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