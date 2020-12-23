Власти Новосибирска наказали защитников Челюскинского жилмассива

Жителей Челюскинского жилмассива, протестующие против стройки во дворе, оштрафовали за плакаты на фасаде дома.
Горожане, недовольные строительством высотки в непосредственной близости с их домом, вывесили из окон гневные плакаты, критикующие местную власть за точечную застройка. Они также подняли и другие социально значимые проблемы. Акция началась 16 декабря, а 22-го числа их уведомили о штрафе в 10 тысяч рублей за невыполнение правил благоустройства.
Оказывается, что специалисты от мэрии побывали в районе 8 и 9 декабря и составили акт осмотра дома №6 по ул. Железнодорожной. На основании документа и было вынесено решение о штрафе за нарушение требований по содержанию фасадов.
Собственники возмущены и заявляют, что закон касается рекламы. Активист Андрей Кузюк вспомнил, что во время предвыборной гонки агитационные плакаты за кандидатов, в том числе Анатолия Локтя, на окнах никому не мешали.
«И получается, что местные власти наказали нас по местному же закону, сравнив наши плакаты с надписями о, например, распространении наркотиков. Дело не в сумме штрафа, а в принципе. Понятно, что это дело политизировано – администрация давит на нас, чтобы мы эти баннеры сняли», – объяснил председатель ТСЖ «Маяк» Александр Ельцов.
Напомним, на месте шоколадной фабрики может появиться ЖК «Енисей». Местные жители недовольны, ведь во дворе и так мало места, нет парковок, мало света в окнах. А строительство «свечки» они считают опасным. Уже в подъездах появились трещины, стали отходить козырьки над входом в подъезд.