Власти Новосибирска наказали защитников Челюскинского жилмассива

«И получается, что местные власти наказали нас по местному же закону, сравнив наши плакаты с надписями о, например, распространении наркотиков. Дело не в сумме штрафа, а в принципе. Понятно, что это дело политизировано – администрация давит на нас, чтобы мы эти баннеры сняли», – объяснил председатель ТСЖ «Маяк» Александр Ельцов.