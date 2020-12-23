Волонтеры в регионах стали источником социальных инициатив «Единой России»

Издание сообщает, что волонтеры ЕР предложили в текущем году много проектов, которые уже реализованы. Так, в 2020 году партией инициировано сохранение пенсий по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы. По словам Андрея Турчака, секретаря генерального совета партии, подростки при трудоустройстве на временную работу теряли социальные выплаты,информирует «Наш город».
Также он напомнил, что ЕР с марта текущего года, когда в мире объявили пандемию коронавируса, начала разрабатывать законопроекты, защищающие людей от неблагоприятных последствий. К примеру, по инициативе партии упростили оформление пособий по уходу за ребенков до полутора лет, а сумма соцпомощи стала в два раза больше - чуть меньше семи тысяч рублей. При этом выплаты на детей до трех лет продлили до марта следующего года.
Также по инициативе “Единой России” работников медицинских учреждений освободили от НДФЛ, предоставив медикам право получить кредитные каникулы, а работодателей начали стимулировать к приему на работу граждан, которые лишились дохода из-за коронавирусных ограничений. Кроме этого, партия внесла изменения, предусматривающие ограничение предельно допустимых цен на медикаменты и позволяющие заказывать их онлайн.
Наиболее важной в текущем году задачей для партии стала защита трудовых прав россиян. “Единая Россия” добилась принятия изменений в Трудовой кодекс, обеспечивающих защиту удаленных сотрудников, которые вступят в силу с 1 января следующего года.
По словам Турчака, основной целью внесенных изменений является предоставление возможности соискателям получать большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате. Изучение вопроса планируется в весеннюю сессию.
Также партия активно работала над упрощением процедур. К примеру, женщины с маленькими детьми смогут повышать квалификацию и получать дополнительное образование не только по месту регистрации, но и по месту жительства. А люди с ограниченными физическими возможностями смогут получать средства для реабилитации по месту пребывания.
В период пандемии партия “Единая Россия” продолжила работу над законопроектом о продлении “дачной амнистии” на пять лет. Он позволит жителям России в упрощенном формате зарегистрировать дачные дома и земельные участки. Кроме того, Государственная дума поддержала поправки, позволяющие Фонду содействия реформированию ЖКХ использовать заемные средства, чтобы ускорить процесс расселения россиян из жилья, непригодного для проживания.
Сайт ER.ru сообщает, что в весеннюю сессию “Единая Россия” планирует продолжить работу над законопроектом о получении страховой и социальной пенсии по инвалидности в беззаявительном режиме, а также законопроектом о «гаражной амнистии». Также партия готовит к внесению в Государственную думу законопроект о защите минимального дохода граждан от взысканий.
Областные парламентарии приняли в двух чтениях изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской области». Устанавливается срочная социальная услуга – сопровождение людей, получающих соцуслуги в стационарной форме, при их госпитализации в больницы. Услуги будут оказывать сотрудники социальных учреждений. Все это поможет разгрузить младший медицинский персонал в период борьбы с пандемией коронавируса.
«Сопровождение включает в себя предварительную запись, оформление документов на госпитализацию, предоставление транспорта при необходимости перевозки для лечения, посещение в случае госпитализации, приобретение лекарств, покупку и доставку продуктов, социально-психологический патронаж, предоставление печатных изданий. То есть фактически тех услуг, которые получают проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания», - рассказал депутат-единоросс, председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.