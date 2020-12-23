Волонтеры в регионах стали источником социальных инициатив «Единой России»

Также он напомнил, что ЕР с марта текущего года, когда в мире объявили пандемию коронавируса, начала разрабатывать законопроекты, защищающие людей от неблагоприятных последствий. К примеру, по инициативе партии упростили оформление пособий по уходу за ребенков до полутора лет, а сумма соцпомощи стала в два раза больше - чуть меньше семи тысяч рублей. При этом выплаты на детей до трех лет продлили до марта следующего года.