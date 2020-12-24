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В пятницу в Новосибирскую область придут суровые морозы до -36 градусов

25 декабря 2020, 03:07
Даже днем температура на поднимется выше -19

В ночь на пятницу, 25 декабря, в Новосибирскую область придут суровые морозы. По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода при небольшом снеге, который в восточных районах окажется более сильным.

Местами по области ожидается изморозь. На дорогах сохранится гололедица. Западный ветер сменится на северный и подует со скоростью 5-10 м/с, но ночью местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит -26, -31 °С, местами -19, -24 °С, по северу до -36 °С. Днем окажется так же холодно, на уровне -26, -31 °С, местами -19, -24 °С.

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