Бесплатный проезд для школьников Новосибирска сделают на новогодние каникулы

Бесплатный проезд распространяется на срок с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Это касается трамваев, троллейбусов, метро. Также бесплатно школьников будут возить в автобусах №7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88.