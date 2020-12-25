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Бесплатный проезд для школьников Новосибирска сделают на новогодние каникулы

25 декабря 2020, 17:18
Чтобы получить право на бесплатный проезд, учащимся необходимо предъявить справку, подтверждающую, что ребенок учится в школе.

Новосибирские школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в период зимних каникул. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Бесплатный проезд распространяется на срок с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Это касается трамваев, троллейбусов, метро. Также бесплатно школьников будут возить в автобусах №7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88.

Чтобы получить право на бесплатный проезд, учащимся необходимо предъявить справку, подтверждающую, что ребенок учится в школе. Без этого документа бесплатный проезд предоставлен не будет.

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