Энергетики Новосибирска готовят ТЭЦ к сильным морозам

В Новосибирске энергетики усиленно готовят ТЭЦ и теплосети к наступающим суровым морозам. Напомним, что по прогнозам синоптиков в регионе с 26 по 30 декабря температура может опуститься ниже -35 °C.
Как заявили в СГК, температура подачи теплоносителя с ТЭЦ будет плавно повышаться к субботе, 26 декабря. В случае похолодания до -35 градусов температуру в системе отопления с ТЭЦ-5 поднимут до максимальных 114 градусов, а на остальных станциях до 130 градусов.
- Такие параметры определены температурными графиками, утверждёнными на этот год, - заявили в компании. Котлы и турбины придется эксплуатировать в режиме, близком к технологическому максимуму. В случае необходимости включится резервное оборудование.