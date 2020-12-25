Энергетики Новосибирска готовят ТЭЦ к сильным морозам

Как заявили в СГК, температура подачи теплоносителя с ТЭЦ будет плавно повышаться к субботе, 26 декабря. В случае похолодания до -35 градусов температуру в системе отопления с ТЭЦ-5 поднимут до максимальных 114 градусов, а на остальных станциях до 130 градусов.