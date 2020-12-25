Great Wall сбил двоих детей в Новосибирске

Днем 25 декабря в Академгородке 50-летний водитель на автомобиле Great Wall на улице Арбузова сбил двоих детей. Мальчики переходили дорогу около пешеходного перехода.
Об аварии сообщает ГИБДД по Новосибирской области. В результате ДТП 12-летний пешеход получил ушиб мягких тканей грудной клетки и был госпитализирован. Его приятель не пострадал.
Как сообщает ГИБДД по НСО, в последнее время все чаще водители сбивают несовершеннолетних. Во время школьных каникул взрослым за рулем надо быть особенно внимательными.