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Great Wall сбил двоих детей в Новосибирске

25 декабря 2020, 23:24
12-летний пешеход получил ушиб мягких тканей грудной клетки.

Днем 25 декабря в Академгородке 50-летний водитель на автомобиле Great Wall на улице Арбузова сбил двоих детей. Мальчики переходили дорогу около пешеходного перехода.

Об аварии сообщает ГИБДД по Новосибирской области. В результате ДТП 12-летний пешеход получил ушиб мягких тканей грудной клетки и был госпитализирован. Его приятель не пострадал.

Как сообщает ГИБДД по НСО, в последнее время все чаще водители сбивают несовершеннолетних. Во время школьных каникул взрослым за рулем надо быть особенно внимательными.

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