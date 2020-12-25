Новосибирск присоединился к Всероссийской акции «Елка желаний»

Всероссийская акция добра - «Елку желаний» - проходит в Новосибирской области с 1 декабря.
«Елку желаний» установили в культурном пространстве «Юность» в Академгородке, на ней висит 91 открытка от людей с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся.
Любой сибиряк может сделать подарок, достаточно лишь снять открытку. Принять в акции участие можно как оффлайн, так и онлайн.
В виртуальном пространстве на сайте елкажеланий.рф можно также снять открытку и исполнить желание. Это может быть игрушка, предмет одежды или музыкальный инструмент.
Акция будет длиться до 28 декабря.