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Новосибирск присоединился к Всероссийской акции «Елка желаний»

25 декабря 2020, 09:40
В акции может принять участие и компания.

Всероссийская акция добра - «Елку желаний» - проходит в Новосибирской области с 1 декабря.

«Елку желаний» установили в культурном пространстве «Юность» в Академгородке, на ней висит 91 открытка от людей с ограниченными возможностями здоровья и нуждающихся.

Любой сибиряк может сделать подарок, достаточно лишь снять открытку. Принять в акции участие можно как оффлайн, так и онлайн.

В виртуальном пространстве на сайте елкажеланий.рф можно также снять открытку и исполнить желание. Это может быть игрушка, предмет одежды или музыкальный инструмент.

Акция будет длиться до 28 декабря.

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