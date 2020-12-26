В Новосибирской области построят завод по производству лекарств от малярии

Завод по производству препаратов от малярии и антибиотиков построят в Новосибирской области за 1,7 млрд рублей.
Производство намерена запустить компания «Сиббиотех». В беседе с «Коммерсантом» директор компании Виталий Тирон рассказал, что концептуальный проект завода разработает европейский подрядчик, с которым в сентябре был подписан договор. После будет подготовлен основной проект с учетом предложенного решения. По плану, завод возведут за год и сдадут к марту 2023 года.
Предприятие будет выпускать 12 тонн базовых компонентов – артемизинина и артемизининовых кислот, которые используются в производстве препаратов против малярии. Также запустят производство лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями и антибиотиков, помогающих при COVID-терапии.
Препараты против малярии будут отправлять на экспорт, а другие препараты будут реализовывать в том числе на внутреннем рынке.
Компания планирует привлечь к реализации проекта Фонд развития промышленности и частные инвестиции.