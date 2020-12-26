В Новосибирской области построят завод по производству лекарств от малярии

Производство намерена запустить компания «Сиббиотех». В беседе с «Коммерсантом» директор компании Виталий Тирон рассказал, что концептуальный проект завода разработает европейский подрядчик, с которым в сентябре был подписан договор. После будет подготовлен основной проект с учетом предложенного решения. По плану, завод возведут за год и сдадут к марту 2023 года.