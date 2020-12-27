Эпидемия ОРВИ: за сутки заболели 2622 новосибирца

В Новосибирской области продолжается эпидемия простудных заболеваний. За минувшие сутки 2 622 новосибирца заболели ОРВИ. Госпитализировать пришлось 21 человека.
Что касается коронавируса, то в Новосибирской области по данным оперштаба на утро 27 декабря заболели 27 272 человека (+157 за минувшие сутки), из них 1 598 – дети. Выздоровели 23 224 человека (+93 за сутки). Умерли от COVID-19 933 человека (+8 за сутки).
В отделениях интенсивной терапии госпитализированы 159 человек. 43 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирске госпитализировано 2 050 взрослых и 23 ребенка с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 186 пациентов содержатся в ЦРБ области.
В Новосибирской области проведено уже 1 058 438 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 7 634 жителя региона. При этом с начала пандемии 78 393 человека уже отбыли карантин.