Эпидемия ОРВИ: за сутки заболели 2622 новосибирца

Что касается коронавируса, то в Новосибирской области по данным оперштаба на утро 27 декабря заболели 27 272 человека (+157 за минувшие сутки), из них 1 598 – дети. Выздоровели 23 224 человека (+93 за сутки). Умерли от COVID-19 933 человека (+8 за сутки).