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В Новосибирск на зимовку прилетели финские попугаи

27 декабря 2020, 15:41
Из-за яркой внешности разглядеть пернатых легко.

В Новосибирской области замечены щуры. Этих ближайших родственников снегирей из-за яркой окраски и характерной формы клюва прозвали «финскими попугаями». Они прилетели в Сибирь на зимовку.

Из-за яркой внешности разглядеть пернатых легко. К тому же они совсем не боятся людей, к ним можно подойти на довольно близкое расстояние. Это, к примеру, удалось фотографу Ольге Шульдинер-Сивяковой под Бердском.

Рассмотрев фото, специалисты определили, что это либо самки, либо совсем молодые щуры. Они зимуют в Сибири впервые.

Их рацион питания составляют семена хвойных деревьев и ягоды. В морозы «финские попугаи» часто залетают в центр города в поисках корма.

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