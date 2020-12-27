В Новосибирской области от коронавируса умерли уже 933 человека

В Новосибирской области от COVID-19 скончались уже 933 человека (+8 за сутки). Таковы данные оперштаба на утро 27 декабря.
Заболели коронавирусом 27 272 человека (+157 за сутки), из них 1 598 – дети. Выздоровели 23 224 человека (+93 за сутки). В реанимации 159 человек, из них 43 - на аппаратах ИВЛ.
В больницах областного центра госпитализировано 2 050 взрослых и 23 ребенка с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 186 пациентов с коронавирусом лежат в ЦРБ области. Идет работа по выявлению инфекции: в Новосибирской области проведено уже 1 058 438 тестов на коронавирус.
Продолжается и эпидемия простуд. За минувшие сутки 2 622 новосибирца заболели ОРВИ, 21 пациент госпитализирован.