В Новосибирской области от коронавируса умерли уже 933 человека

В больницах областного центра госпитализировано 2 050 взрослых и 23 ребенка с коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 186 пациентов с коронавирусом лежат в ЦРБ области. Идет работа по выявлению инфекции: в Новосибирской области проведено уже 1 058 438 тестов на коронавирус.