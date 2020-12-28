Дегтярев приступил к модернизации водоснабжения Комсомольска-на-Амуре

Выравнивание качества жизни в регионе является приоритетной задачей для нового правительства региона, пишет transsibinfo.com. Дегтярев лично контролирует вопросы, которые важны для разных муниципалитетов, и привлекает дополнительные средства из федеральной казны или от частных инвесторов. Региональное руководство постепенно решает проблемы жителей края, опираясь на дорожную карту. В ней отражены все проблемные места в регионе, проанализированные специалистами.
Отмечается, что в грядущем году на полученные из федеральной казны средства построят новый участок водовода, длина которого составит 740 метров.
По словам сотрудников Министерства ЖКХ Хабаровского края, развитие инфраструктуры водоснабжения в Комсомольске-на-Амуре осуществляется в шесть этапов. Первый, второй и шестой уже закончили три года назад: рабочие реконструировали дюкер через реку Силинка и построили новый водопровод. Теперь необходимо построить новый участок водопроводной сети и ввести в работу еще один.
В настоящее время возможности имеющейся инфраструктуры по подключению новых объектов почти полностью исчерпаны, что не позволяет городу нормально развиваться. Реализация проекта позволит жителям города получить качественную питьевую воду, а также решит проблему с перебоями водоснабжения в районах с новыми высотками.
Известно, что на четвертый этап направят 36 миллионов рублей. Все запланированные работы по модернизации системы водоснабжения закончат в 2022 году.
Проект "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс" осуществляют в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Его четыре года назад утвердило Правительство России.