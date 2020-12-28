Дегтярев приступил к модернизации водоснабжения Комсомольска-на-Амуре

По словам сотрудников Министерства ЖКХ Хабаровского края, развитие инфраструктуры водоснабжения в Комсомольске-на-Амуре осуществляется в шесть этапов. Первый, второй и шестой уже закончили три года назад: рабочие реконструировали дюкер через реку Силинка и построили новый водопровод. Теперь необходимо построить новый участок водопроводной сети и ввести в работу еще один.