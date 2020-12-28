«Единая Россия» провела для детей новогоднюю акцию «Ёлка желаний»

Напомним, впервые данная акция была проведена еще в 2018 году, тогда были исполнены примерно 8 000 детских новогодних пожеланий. В этот раз акция продлится до конца февраля 2021 года, планируется исполнить свыше 10 000 желаний. К слову, свои пожелания на акционную ёлку могут повесить дети из малообеспеченных семей, а также те, кто тяжело болен или имеет инвалидность, пишет nashgorod.ru.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак тоже принял участие в акции. Ему предстоит исполнить заветное желание одного из юных нижегородцев. Восьмилетний Александр очень хочет поехать в музей РАН имени Ферсмана в Москве. Турчак пообещал все устроить после снятия карантинных ограничений. Просьбу семилетней башкирской девочки Арианы исполнить проще, она давно хотела получить в подарок игрушечного тираннозавра.
«Это добрая традиция, и я очень рад, что имею возможность в очередной раз присоединиться к ней. Действительно, нет ничего дороже улыбок детей», – рассказал Турчак.
В акции приняли участие и другие видные единороссы. Так, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Неверов подарил трем подросткам-инвалидам планшет, электрогитару и игровое кресло. Врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин подарил юному москвичу, желающему стать музыкантом, электрическое пианино. А подопечной сенатора-единоросса Александра Хинштейна достался набор для фигурного катания.
Как сообщает сайт er.ru, активное участие в создании у граждан праздничного настроения оказывают волонтеры «Единой России». Они украшают инфекционные отделения, в которых лежат пациенты с коронавирусом, дарят им подарки, не забывают поздравлять ветеранов ВОВ. Отмечается, что в длинные выходные добровольцы будут работать в обычном режиме. Поэтому можно не сомневаться, что горячие обеды медикам, а также лекарства и продукты, предназначенные для тех, кто лечится на дому, будут доставлены без задержек.
«Региональное отделение партии «Единая Россия» принимает активное участие в федеральной акции «Ёлка желаний». Депутаты всех уровней – от Законодательного собрания фракции «Единая Россия», Госдумы РФ и Горсовета, готовы подключиться к исполнению желаний детей - наших маленьких мечтателей, которые написали свои просьбы и стали участниками акции «Ёлка желаний».
К нам поступило больше 35 заявок от детей, мечтающих о том, чтобы их желания исполнились. Мы надеемся, что все они сбудутся уже в ближайшее время – в канун Нового года и в начале января. Это очень важно, потому что все ребятишки верят в чудо, в новогоднее волшебство. Пожелания поступили не только от детей Новосибирска, но и от жителей сельских районов Новосибирской области. В первую очередь мы откликнулись на заявки детей, имеющих проблемы со здоровьем. Очень хочется, чтобы в этот праздник у них было больше радости и произошло маленькое чудо», - рассказала руководитель Волонтерского центра «Единой России» Юлия Швец.