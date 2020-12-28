«Единая Россия» провела для детей новогоднюю акцию «Ёлка желаний»

К нам поступило больше 35 заявок от детей, мечтающих о том, чтобы их желания исполнились. Мы надеемся, что все они сбудутся уже в ближайшее время – в канун Нового года и в начале января. Это очень важно, потому что все ребятишки верят в чудо, в новогоднее волшебство. Пожелания поступили не только от детей Новосибирска, но и от жителей сельских районов Новосибирской области. В первую очередь мы откликнулись на заявки детей, имеющих проблемы со здоровьем. Очень хочется, чтобы в этот праздник у них было больше радости и произошло маленькое чудо», - рассказала руководитель Волонтерского центра «Единой России» Юлия Швец.