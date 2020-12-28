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Новосибирский губернатор попросил усилить контроль за эпидобстановкой в праздники

28 декабря 2020, 14:33
В области могут ужесточить ограничительные меры.

Новогодние каникулы могут ухудшить ситуацию с коронавирусом в Новосибирской области. В связи с этим губернатор Андрей Травников попросил чиновников следить за эпидобстановкой в регионе и быть готовым к введению карантина.

Губернатор надеется, что праздники пройдут спокойно, без происшествий. Но при этом не исключает, что может быть рост зараженных коронавирусом. А все потому, что новосибирцы начнут активно ходить друг к другу в гости. Возможен завоз инфекции в отдаленные районы области.

Власти готовы к такому повороту и заранее разработали проекты решений по вводу карантина.

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