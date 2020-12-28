Новосибирский губернатор попросил усилить контроль за эпидобстановкой в праздники

Новогодние каникулы могут ухудшить ситуацию с коронавирусом в Новосибирской области. В связи с этим губернатор Андрей Травников попросил чиновников следить за эпидобстановкой в регионе и быть готовым к введению карантина.
Губернатор надеется, что праздники пройдут спокойно, без происшествий. Но при этом не исключает, что может быть рост зараженных коронавирусом. А все потому, что новосибирцы начнут активно ходить друг к другу в гости. Возможен завоз инфекции в отдаленные районы области.
Власти готовы к такому повороту и заранее разработали проекты решений по вводу карантина.