Новосибирский губернатор попросил усилить контроль за эпидобстановкой в праздники

Губернатор надеется, что праздники пройдут спокойно, без происшествий. Но при этом не исключает, что может быть рост зараженных коронавирусом. А все потому, что новосибирцы начнут активно ходить друг к другу в гости. Возможен завоз инфекции в отдаленные районы области.