В Новосибирске директора Президентской академии обвинили в нарушении прав сотрудников

- Этим составом делегатов на конференции, которая состоялась 21 декабря, руководство цинично срежиссировало и организовало публичную «порку» представительному органу работников и признание его деятельности по реализации Коллективного договора неудовлетворительной. Все это происходило при закрытых дверях. Работников, желающих принять участие в работе конференции, не пустили в зал, а в том формате участия, который был им предоставлен, не было возможности задавать вопросы и высказать свое мнение, - утверждает Г.И. Плясуля.