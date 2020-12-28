В Новосибирске директора Президентской академии обвинили в нарушении прав сотрудников

В Новосибирске разгорается скандал, связанный с работой нового директора Сибирского института управления – филиала РАНХиГС. Ранее мы уже сообщали о том, что он, по словам сотрудников, решил ликвидировать целый факультет и провести его реструктуризацию, чтобы избавиться от неугодного декана. Теперь против руководителя Президентской академии выступил профком работников, который обвинил его во вседозволенности.
От лица председателя профкома распространено обращение ко всем СМИ региона за поддержкой. В нем говорится о прикрытом «красивыми словами» «произволе директора Сибирского института управления Президентской академии в отношении коллектива и его представительного органа».
- За 29 лет работы коллектив впервые испытывает такое грубое подавление свободы выражения собственного мнения. Те, кто имеет собственную позицию, не совпадающую с позицией директора, разными способами вытесняются из Института, а кто-то, не выдерживая напряжения и психологического давления, уходит сам, - утверждается в письме.
Чтобы поставить профком на место или вообще избавиться от него, руководство института, по словам Г.И. Плясули, председателя организации, решило собрать конференцию трудового коллектива. Но на нее от 70 руководящих работников Института избрано 40 делегатов, а от остальных 525 работников – только 19.
- Этим составом делегатов на конференции, которая состоялась 21 декабря, руководство цинично срежиссировало и организовало публичную «порку» представительному органу работников и признание его деятельности по реализации Коллективного договора неудовлетворительной. Все это происходило при закрытых дверях. Работников, желающих принять участие в работе конференции, не пустили в зал, а в том формате участия, который был им предоставлен, не было возможности задавать вопросы и высказать свое мнение, - утверждает Г.И. Плясуля.
Все это происходит на глазах у студентов, у которых, по мнению автора письма, формируются неверные представления о гражданственности и государственности. И формируются соответствующие качества будущих государственных служащих.