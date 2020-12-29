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Эдуард Давыдов презентовал программу развития БСК на 10 лет

29 декабря 2020, 18:13
В Уфе состоялось рабочее совещание, посвященное перспективам развития АО “Башкирская содовая компания” (БСК). Встреча проходила под председательством главы республики Радия Хабирова.

Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов презентовал 10-летнюю программу развития предприятия. В период 2021-2030-х годов в нее запланировали вложить более 390 млрд рублей. Кроме обновления действующего производства также будут проводиться экологические мероприятия, создадут новые цехи. Кроме всего, концептом предусматривается возможность создания индустриальных парков. Отдельно Давыдов и Хабиров обсудили вопросы рекультивации “белых морей” и улучшения условий труда работников, сообщает Mkset.

“Мы создадим для наших потребителей требуемую инфраструктуру, чтобы у резидентов была возможность выпускать из нашего сырья продукцию дальнейшего передела. Благодаря диверсификации производств условия работы предприятия улучшатся, будут созданы дополнительные рабочие места”, - сказал Давыдов.

По результатам встречи руководство Башкирии приняло решение о создании рабочей группы при правительстве. Она поможет поэтапно решить все заявленные в программе вопросы и реализовать новую концепцию развития. Также будет подготовлена дорожная карта и меры государственной поддержки. Подробно программа будет рассмотрена во время «Инвестиционного часа» у Радия Хабирова 28 января будущего года.

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