Эдуард Давыдов презентовал программу развития БСК на 10 лет

По результатам встречи руководство Башкирии приняло решение о создании рабочей группы при правительстве. Она поможет поэтапно решить все заявленные в программе вопросы и реализовать новую концепцию развития. Также будет подготовлена дорожная карта и меры государственной поддержки. Подробно программа будет рассмотрена во время «Инвестиционного часа» у Радия Хабирова 28 января будущего года.