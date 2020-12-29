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Половина новосибирцев намерена сэкономить на новогоднем столе

29 декабря 2020, 18:07
Многие намерены отказаться от привычных блюд и дорогого алкоголя.

Коронакризис больно сказался на подготовке новосибирцев к Новому году. Согласно опросу НГС, проведенному среди жителей региона, больше половины намерены существенно сократить свои расходы на праздник и экономить.

Большинство опрошенных новосибирцев готово потратить на новогодний стол от одной до пяти тысяч рублей. Типичным ответом стало желание купить игристого по акции и самостоятельно приготовить курицу в духовке.

Меньше трети новосибирцев не собираются сокращать свои расходы на новогодние праздники. Некоторые заложили на них от 50 до 100 тысяч рублей.

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