Половина новосибирцев намерена сэкономить на новогоднем столе

Коронакризис больно сказался на подготовке новосибирцев к Новому году. Согласно опросу НГС, проведенному среди жителей региона, больше половины намерены существенно сократить свои расходы на праздник и экономить.
Большинство опрошенных новосибирцев готово потратить на новогодний стол от одной до пяти тысяч рублей. Типичным ответом стало желание купить игристого по акции и самостоятельно приготовить курицу в духовке.
Меньше трети новосибирцев не собираются сокращать свои расходы на новогодние праздники. Некоторые заложили на них от 50 до 100 тысяч рублей.