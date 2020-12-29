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Посетителей торгового центра в Новосибирске эвакуировали из-за потопа

29 декабря 2020, 15:40
Причины ЧП устанавливаются.

Персонал и посетителей торгового центра «Сан Сити» в Новосибирске эвакуировали из-за потопа.

Как сообщают подписчики паблика АСТ-54, 29 декабря днем из ТЦ экстренно стали выводить людей. Оказалось, что в торговых залах с потолка течет вода.

В пресс-службе «Сан Сити» рассказали НГС, что по неизвестным причинам сработала система пожаротушения. Сейчас в торговом центре устраняют последствия потопа, после администрация сделает заявление о причинах ЧС.

Ущерб пока не представляется возможным оценить, поскольку ведется восстановительные работы. Известно, что залило не все отделы в торговом центре.

#Новости#Происшествия
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