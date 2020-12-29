Посетителей торгового центра в Новосибирске эвакуировали из-за потопа

Персонал и посетителей торгового центра «Сан Сити» в Новосибирске эвакуировали из-за потопа.
Как сообщают подписчики паблика АСТ-54, 29 декабря днем из ТЦ экстренно стали выводить людей. Оказалось, что в торговых залах с потолка течет вода.
В пресс-службе «Сан Сити» рассказали НГС, что по неизвестным причинам сработала система пожаротушения. Сейчас в торговом центре устраняют последствия потопа, после администрация сделает заявление о причинах ЧС.
Ущерб пока не представляется возможным оценить, поскольку ведется восстановительные работы. Известно, что залило не все отделы в торговом центре.