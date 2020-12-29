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В футбольных школах Новосибирска появятся отделения для девочек

29 декабря 2020, 20:48
Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Новосибирской области и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Правительство Новосибирской области подписало соглашение с РФС, Министерством спорта России и региональной Федерацией футбола. Оно заключено в рамках реализации национальной Стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В Новосибирской области откроется еще одно отделение по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Академия футбольного клуба «Новосибирск» получит статус «Региональный центр РФС», а МБУ СШ по футболу города Новосибирска – статус «Детский футбольный центр». Эти спортивные школы станут основной частью областной системы подготовки резерва.

На базе РЦ РФС будет создан центр подготовки специалистов в футболе. В регионе появятся новые тренеры и судьи – в том числе первые для Новосибирской области судьи со всероссийской категорией.

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