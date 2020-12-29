В футбольных школах Новосибирска появятся отделения для девочек

В Новосибирской области откроется еще одно отделение по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Академия футбольного клуба «Новосибирск» получит статус «Региональный центр РФС», а МБУ СШ по футболу города Новосибирска – статус «Детский футбольный центр». Эти спортивные школы станут основной частью областной системы подготовки резерва.