В футбольных школах Новосибирска появятся отделения для девочек

Правительство Новосибирской области подписало соглашение с РФС, Министерством спорта России и региональной Федерацией футбола. Оно заключено в рамках реализации национальной Стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни».
В Новосибирской области откроется еще одно отделение по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Академия футбольного клуба «Новосибирск» получит статус «Региональный центр РФС», а МБУ СШ по футболу города Новосибирска – статус «Детский футбольный центр». Эти спортивные школы станут основной частью областной системы подготовки резерва.
На базе РЦ РФС будет создан центр подготовки специалистов в футболе. В регионе появятся новые тренеры и судьи – в том числе первые для Новосибирской области судьи со всероссийской категорией.