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В Новосибирской области потеплеет до +10 градусов

29 декабря 2020, 21:00
Регион получил передышку перед очередным раундом морозов

Новосибирская область получила передышку перед очередным похолоданием, которое прогнозируется с нового года. Пока же 30 декабря в региона ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в МЧС со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

Ночью возможен, а днем обещают снег. На дорогах сохраняется гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью температура воздуха составит -13, -18°С, местами она опустится до -23°С. Днем потеплеет до -10, -15°С, но в западных районах холодно до -20°С.

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