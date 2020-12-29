В Новосибирской области потеплеет до +10 градусов

Новосибирская область получила передышку перед очередным похолоданием, которое прогнозируется с нового года. Пока же 30 декабря в региона ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в МЧС со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.
Ночью возможен, а днем обещают снег. На дорогах сохраняется гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Ночью температура воздуха составит -13, -18°С, местами она опустится до -23°С. Днем потеплеет до -10, -15°С, но в западных районах холодно до -20°С.