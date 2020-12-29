Запуск логистического центра в аэропорту Новосибирска перенесли на 2021 год

Запуск логистического почтового центра в новосибирском аэропорту Толмачево перенесли на первый квартал 2021 года.
Как пишет «Континент-Сибирь» со ссылкой на «Почту России», совместный с ВТБ проект планировали ввести в эксплуатацию в июле 2020 года, но ограничительные меры затормозили процесс.
В компании уточнили, что строительство завершилось согласно графику, но из-за запрета на въезд в страну иностранных граждан, китайские специалисты не смогли приехать. Поэтому пусконаладочные работы начались значительно позже. Сейчас эксперты проводят тестовый запуск.
Реализацией проекта в Новосибирске занимается совместное предприятие «Почты России» и группы ВТБ — АО «Национальные логистические технологии».
Логистический центр будет обслуживать 3500 почтовых отделений Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей и двух Алтаев. По словам гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, центр будет проводить импортно-экспортные операции по отправки посылок, а также работать с онлайн-магазинами. За сутки планируется проводить до 2 млн отправлений.
Общая площадь объекта составляет 45 тыс. кв.м.