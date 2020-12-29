atas.info
ГлавноеВсе новости

Запуск логистического центра в аэропорту Новосибирска перенесли на 2021 год

29 декабря 2020, 11:27
Общая сумма вложений составила 8 млрд рублей.

Запуск логистического почтового центра в новосибирском аэропорту Толмачево перенесли на первый квартал 2021 года.

Как пишет «Континент-Сибирь» со ссылкой на «Почту России», совместный с ВТБ проект планировали ввести в эксплуатацию в июле 2020 года, но ограничительные меры затормозили процесс.

В компании уточнили, что строительство завершилось согласно графику, но из-за запрета на въезд в страну иностранных граждан, китайские специалисты не смогли приехать. Поэтому пусконаладочные работы начались значительно позже. Сейчас эксперты проводят тестовый запуск.

Реализацией проекта в Новосибирске занимается совместное предприятие «Почты России» и группы ВТБ — АО «Национальные логистические технологии».

Логистический центр будет обслуживать 3500 почтовых отделений Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей и двух Алтаев. По словам гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, центр будет проводить импортно-экспортные операции по отправки посылок, а также работать с онлайн-магазинами. За сутки планируется проводить до 2 млн отправлений.

Общая площадь объекта составляет 45 тыс. кв.м.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52