Запуск логистического центра в аэропорту Новосибирска перенесли на 2021 год

Логистический центр будет обслуживать 3500 почтовых отделений Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей и двух Алтаев. По словам гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, центр будет проводить импортно-экспортные операции по отправки посылок, а также работать с онлайн-магазинами. За сутки планируется проводить до 2 млн отправлений.