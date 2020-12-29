Жительница Новосибирска выиграла суд у негосударственного пенсионного фонда

19 апреля 2018 года женщина получила сообщение о переводе 366 603,14 руб. из Пенсионного фонда РФ в АО «НПФ «Электроэнергетики». В отделении заявили, что женщина якобы подписала договор и согласовала операцию. Но в предоставленной ей копии договора ее подпись была подделана. Она подала в суд на АО.