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Жительница Новосибирска выиграла суд у негосударственного пенсионного фонда

29 декабря 2020, 12:24
Два года длился суд.

Жительница Новосибирска подала в суд на негосударственный фонд России и выиграла дело.

Согласно сообщению Дзержинского районного суда, претензии были предъявлены пенсионному фонду «ОТКРЫТИЕ», который незаконно перевел пенсионные накопления сибирячки.

19 апреля 2018 года женщина получила сообщение о переводе 366 603,14 руб. из Пенсионного фонда РФ в АО «НПФ «Электроэнергетики». В отделении заявили, что женщина якобы подписала договор и согласовала операцию. Но в предоставленной ей копии договора ее подпись была подделана. Она подала в суд на АО.

Спустя два года договор признали недействительным. НПФ «ОТКРЫТИЕ» вернул в ПФ РФ проценты за использование пенсионных накоплений на сумму 29 956 руб. Также фонд восстановил на индивидуальном счете пострадавшей ее доход в 74 989,78 руб. Суд также взыскал 20 300 руб. в качестве компенсации морального вреда и судебные расходы.

#Новости#Происшествия
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