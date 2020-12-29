Жительница Новосибирска выиграла суд у негосударственного пенсионного фонда

Жительница Новосибирска подала в суд на негосударственный фонд России и выиграла дело.
Согласно сообщению Дзержинского районного суда, претензии были предъявлены пенсионному фонду «ОТКРЫТИЕ», который незаконно перевел пенсионные накопления сибирячки.
19 апреля 2018 года женщина получила сообщение о переводе 366 603,14 руб. из Пенсионного фонда РФ в АО «НПФ «Электроэнергетики». В отделении заявили, что женщина якобы подписала договор и согласовала операцию. Но в предоставленной ей копии договора ее подпись была подделана. Она подала в суд на АО.
Спустя два года договор признали недействительным. НПФ «ОТКРЫТИЕ» вернул в ПФ РФ проценты за использование пенсионных накоплений на сумму 29 956 руб. Также фонд восстановил на индивидуальном счете пострадавшей ее доход в 74 989,78 руб. Суд также взыскал 20 300 руб. в качестве компенсации морального вреда и судебные расходы.