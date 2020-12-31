С Новым годом, дорогие новосибирцы!

Поменялся дизайн, изменилось наполнение. Растет аудитория сайта. И нам очень приятно осознавать, что мы на правильном пути. И постараемся и в 2021 году радовать наших читателей острыми и интересными новостями, самими первыми сообщать обо всем, что происходит в Новосибирской области.