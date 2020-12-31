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С Новым годом, дорогие новосибирцы!

31 декабря 2020, 17:33
Мы благодарим Вас за то, что этот год вы провели с нами.

Дорогие земляки! Редакция Atas.info сердечно поздравляет вас с Новым годом! Мы благодарим Вас за то, что этот год вы провели с нами.

Он был непростым. И возможно в памяти 2020 год останется как самый трудный в истории человечества. Но были в нем и приятные события. Одно из них - перезагрузка нашего сайта.

Поменялся дизайн, изменилось наполнение. Растет аудитория сайта. И нам очень приятно осознавать, что мы на правильном пути. И постараемся и в 2021 году радовать наших читателей острыми и интересными новостями, самими первыми сообщать обо всем, что происходит в Новосибирской области.

Желаем вам в новом году в первую очередь крепкого здоровья! Пусть наступающих год принесет добрые перемены, новые свершения и исполнит самые сокровенные желания!

Мы любим вас! Ваш Atas.info.

#Новости#Общество
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