В первый день нового года из-за вируса госпитализировали 22 новосибирца

В Новосибирской области по данным на утро 2 января зарегистрирован 28 191 случай COVID-19, в том числе у 1 647 детей. 24 367 человек выздоровели, то есть суточный прирост выписанных пациентов составил 127 человек.
Госпитализированы 7 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 612, а в больницах городов и районов области - 1 034 человека.
Всего в регионе сделано 1 080 222 теста на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 4 163 жителя НСО, а 83 169 человек с него уже сняты.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 168 обращений к врачам людей с признаками ОРВИ. Из них госпитализированы 22 человека.