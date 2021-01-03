Школьные каникулы в Новосибирске продлятся до 17 января

Еще в декабре власти Новосибирской области рекомендовали муниципалитетам продлить новогодние каникулы до 17 января. Как сообщает Сиб.фм, в Новосибирске школы решили прислушаться к совету чиновников.
Предполагается, что по окончании каникул дети вернутся к очному обучению. Но не исключено, что коронавирус внесет коррективы, и школы снова отправятся на «дистанционку».
При принятии решение учитывается ряд условий. Родители, опасающиеся за здоровье семьи, могут и без того написать заявление о переводе на дистант.