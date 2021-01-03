atas.info
ГлавноеВсе новости

Школьные каникулы в Новосибирске продлятся до 17 января

4 января 2021, 00:09
Идея продлить их появилась еще в декабре.

Еще в декабре власти Новосибирской области рекомендовали муниципалитетам продлить новогодние каникулы до 17 января. Как сообщает Сиб.фм, в Новосибирске школы решили прислушаться к совету чиновников.

Предполагается, что по окончании каникул дети вернутся к очному обучению. Но не исключено, что коронавирус внесет коррективы, и школы снова отправятся на «дистанционку».

При принятии решение учитывается ряд условий. Родители, опасающиеся за здоровье семьи, могут и без того написать заявление о переводе на дистант.

Материалы по теме
Бесплатный проезд для школьников Новосибирска сделают на новогодние каникулыВ новогодние каникулы новосибирцы увидят в небе звездопад Квадрантиды Морозы до -45 градусов передают на новогодние каникулы в Новосибирске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52