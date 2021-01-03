В Новосибирской области подтвердили гибель 8 пациентов от covid-19

От коронавируса скончались еще восемь пациентов. Это мужчины в возрасте 46 лет, 79 лет, 81 год, 89 лет, две женщины в возрасте 61 год и женщины в возрасте 81 год и 82 года. По данным оперштаба всего в Новосибирской области от коронавируса умер 991 человек. Это число вступает в противоречие с информацией, представленной Росстатом.