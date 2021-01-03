atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области подтвердили гибель 8 пациентов от covid-19

3 января 2021, 15:58
Всего в регионе по данным оперштаба от коронавируса умер 991 человек.

Сегодня, 3 января, оперативный штаба представил данные по заражению коронавирусом. На утро в регионе подтвержден 28 341 случай COVID-19, то есть суточный прирост заболевших составил 150 человек.

От коронавируса скончались еще восемь пациентов. Это мужчины в возрасте 46 лет, 79 лет, 81 год, 89 лет, две женщины в возрасте 61 год и женщины в возрасте 81 год и 82 года. По данным оперштаба всего в Новосибирской области от коронавируса умер 991 человек. Это число вступает в противоречие с информацией, представленной Росстатом.

Тяжелой остается ситуация в больницах. В отделениях интенсивной терапии находятся 152 человека. На аппаратах ИВЛ – 29 пациентов.

Материалы по теме
В Новосибирской области еще 154 человека заболели коронавирусомВ Новосибирской области еще 150 человек заразились коронавирусомРосстат назвал реальную смертность людей с коронавирусом в Новосибирской области
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52