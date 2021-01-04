В Новосибирске замерзли в своих квартирах жители улицы Геодезической

Замерзающие новосибирцы не получив помощи от управляющей компании обратились к депутату на округе Антону Картавину, пришедшему к власти от Коалиции-2000. Но народный избранник предложил людям жаловаться по номеру экстренных служб 112, где людям ничем посодействовать не смогли.