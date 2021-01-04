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В Новосибирске замерзли в своих квартирах жители улицы Геодезической

4 января 2021, 21:51
В лютые морозы температура в квартирах опустилась до +13 градусов

В Новосибирске в лютые морозы начали замерзать жители Ленинского района. Как рассказали в обкоме КПРФ, у квартирах дома №17 по улице Геодезической температура опустилась до +17...+13 градусов.

Замерзающие новосибирцы не получив помощи от управляющей компании обратились к депутату на округе Антону Картавину, пришедшему к власти от Коалиции-2000. Но народный избранник предложил людям жаловаться по номеру экстренных служб 112, где людям ничем посодействовать не смогли.

- Решить проблему удалось через депутатов от КПРФ. Те обратились в администрацию Ленинского района и подняли «на уши» управляющую компанию. Меры по возвращению тепла в квартиры уже предпринимаются, - рассказали коммунисты.

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#Новости#Происшествия
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