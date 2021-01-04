В Новосибирске замерзли в своих квартирах жители улицы Геодезической

В Новосибирске в лютые морозы начали замерзать жители Ленинского района. Как рассказали в обкоме КПРФ, у квартирах дома №17 по улице Геодезической температура опустилась до +17...+13 градусов.
Замерзающие новосибирцы не получив помощи от управляющей компании обратились к депутату на округе Антону Картавину, пришедшему к власти от Коалиции-2000. Но народный избранник предложил людям жаловаться по номеру экстренных служб 112, где людям ничем посодействовать не смогли.
- Решить проблему удалось через депутатов от КПРФ. Те обратились в администрацию Ленинского района и подняли «на уши» управляющую компанию. Меры по возвращению тепла в квартиры уже предпринимаются, - рассказали коммунисты.