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В новосибирских коронавирусных госпиталях на лечении находится 2671 человек

4 января 2021, 14:15
Среди них 9 детей.

В Новосибирской области по состоянию на утро 4 января зарегистрировано 28 487 случаев COVID-19, в том числе у 1 660 детей. С начала пандемии 24 711 человек выписаны с выздоровлением.

В стационарах находятся 9 детей с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в больницах Новосибирска - 1 725, а по области еще 937.

Всего в регионе сделано 1 082 066 тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 4 111 новосибирцев, а 83 667 человек с него сняты.

За прошедшие сутки зарегистрировано 734 обращения к медикам из-за симптомов ОРВИ. Госпитализированы 14 человек.

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