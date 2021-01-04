В новосибирских коронавирусных госпиталях на лечении находится 2671 человек

В Новосибирской области по состоянию на утро 4 января зарегистрировано 28 487 случаев COVID-19, в том числе у 1 660 детей. С начала пандемии 24 711 человек выписаны с выздоровлением.
В стационарах находятся 9 детей с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в больницах Новосибирска - 1 725, а по области еще 937.
Всего в регионе сделано 1 082 066 тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 4 111 новосибирцев, а 83 667 человек с него сняты.
За прошедшие сутки зарегистрировано 734 обращения к медикам из-за симптомов ОРВИ. Госпитализированы 14 человек.