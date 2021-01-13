Водолазы ищут утонувшего бульдозериста в Новосибирской области

Posted 13 января 2021, 05:52
Published 13 января 2021, 05:52
Modified 5 августа 2022, 12:07
Updated 5 августа 2022, 12:07
13 января новосибирские спасатели приступили к поискам утонувшего в карьере мужчины и бульдозера.
В аварийно-спасательный отряд за помощью обратилась полиция Чановского района. Во вторник, 12 января, там вблизи озера Гагол утонул 42-летний мужчина. Известно, что он работал на бульдозере, который вместе с ним ушел под воду.
Из-за сильного ветра и мороза поиски были перенесены на утро среды, 13 января. В водоем, глубина которого составляет 15 метров, обследуют водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России по НСО.