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Posted 13 января 2021, 05:52

Published 13 января 2021, 05:52

Modified 5 августа 2022, 12:07

Updated 5 августа 2022, 12:07

Водолазы ищут утонувшего бульдозериста в Новосибирской области

13 января 2021, 05:52
Поиски мужчины перенесли из-за непогоды.

13 января новосибирские спасатели приступили к поискам утонувшего в карьере мужчины и бульдозера.

В аварийно-спасательный отряд за помощью обратилась полиция Чановского района. Во вторник, 12 января, там вблизи озера Гагол утонул 42-летний мужчина. Известно, что он работал на бульдозере, который вместе с ним ушел под воду.

Из-за сильного ветра и мороза поиски были перенесены на утро среды, 13 января. В водоем, глубина которого составляет 15 метров, обследуют водолазы Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России по НСО.

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#Ольга Эйхман#Происшествия#Новости
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