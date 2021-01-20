«Траст» добивает российский кинобизнес за долги

Как сообщает mkset.ru, речь идет о сумме в 450 млн рублей. В связи с этой ситуацией глава совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин направил руководителю администрации президента Антону Вайно письменное обращение. В нем Березин рассказал о случившемся и отметил, что киносеть уже рассматривает вариант приостановления своей деятельности по России, чтобы избежать крупных убытков.