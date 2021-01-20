«Траст» добивает российский кинобизнес за долги

Posted 20 января 2021, 12:07
Published 20 января 2021, 12:07
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Как сообщает mkset.ru, речь идет о сумме в 450 млн рублей. В связи с этой ситуацией глава совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин направил руководителю администрации президента Антону Вайно письменное обращение. В нем Березин рассказал о случившемся и отметил, что киносеть уже рассматривает вариант приостановления своей деятельности по России, чтобы избежать крупных убытков.
Отмечается, что списание новогодней выручки кинотеатров произошло почти сразу после окончания действия банкротного моратория 7 января. Это мера защищала наиболее пострадавший во время пандемии бизнес от санкций со стороны кредиторов за просрочку по займам.
Березин считает, что списание денежных средств является по сути попыткой обанкротить кинобизнес.
«Так как у „Синема парк“ отсутствуют финансовые средства на расходы, банкротство в данном случае — неминуемый сценарий развития событий. Полагаю, что это не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода», — написал Березин в письме Вайно.
Представители «Траста» не стали комментировать ситуацию. Они только рассказали, что обратились в суд с требованием взыскать более миллиарда рублей процентов по кредитам с владельца киносети Александра Мамута.