В Новосибирской области посчитают количество лосей, рысей и соболей

В рамках мероприятий будут обследованы на предмет следов зимние маршруты животных в 30 районах области. Сотрудники министерства и охотинспекторы определят численность таких видов, как лось, сибирская косуля, дикий северный олень, волк, рысь, корсак, лисица, волк, заяц-беляк, колонок, горностай, росомаха, хорь степной, соболь лесная куница. Также пересчитают тетеревов, глухарей, куропаток и рябчиков.