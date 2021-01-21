В Новосибирской области посчитают количество лосей, рысей и соболей

Posted 21 января 2021, 08:15
Published 21 января 2021, 08:15
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Мониторинг диких животных и птиц, обитающих на территории Новосибирской области, проведут сотрудники Минприроды.
В рамках мероприятий будут обследованы на предмет следов зимние маршруты животных в 30 районах области. Сотрудники министерства и охотинспекторы определят численность таких видов, как лось, сибирская косуля, дикий северный олень, волк, рысь, корсак, лисица, волк, заяц-беляк, колонок, горностай, росомаха, хорь степной, соболь лесная куница. Также пересчитают тетеревов, глухарей, куропаток и рябчиков.
В общей сложности область пересекает 1 509 маршрутов животных. Только на территории в 200 тыс. га определяется не менее 35 учетных маршрутов. Учет занимает у специалистов один-два дня.
Результаты мониторинга используют при определении объемов добычи охотресурсов области.