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Posted 21 января 2021, 08:15

Published 21 января 2021, 08:15

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В Новосибирской области посчитают количество лосей, рысей и соболей

21 января 2021, 08:15
Учет стартовал в регионе с 1 января 2021 года.

Мониторинг диких животных и птиц, обитающих на территории Новосибирской области, проведут сотрудники Минприроды.

В рамках мероприятий будут обследованы на предмет следов зимние маршруты животных в 30 районах области. Сотрудники министерства и охотинспекторы определят численность таких видов, как лось, сибирская косуля, дикий северный олень, волк, рысь, корсак, лисица, волк, заяц-беляк, колонок, горностай, росомаха, хорь степной, соболь лесная куница. Также пересчитают тетеревов, глухарей, куропаток и рябчиков.

В общей сложности область пересекает 1 509 маршрутов животных. Только на территории в 200 тыс. га определяется не менее 35 учетных маршрутов. Учет занимает у специалистов один-два дня.

Результаты мониторинга используют при определении объемов добычи охотресурсов области.

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