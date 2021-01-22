Шесть новосибирских новогодних лотерейных миллионеров не обратились за выигрышем

Posted 22 января 2021, 07:13
Published 22 января 2021, 07:13
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Компания «Столото» разыскивает шестерых победителей новогоднего розыгрыша «Русского лото» из Новосибирской области. Каждый из них выиграл более миллиона рублей.
Обратиться за выигрышем победители могут в течение полугода. В исключительных случаях этот срок может продлиться до трех лет. Если за деньгами никто не обратится - они поступят в бюджет РФ.
Всего 1 января в России появился 581 новый лотерейный миллионер, в том числе 10 новосибирцев. Четверо из них уже обратились за выигрышем. Еще 19 участников лотереи из Новосибирской области выиграли по 706 577 рублей.