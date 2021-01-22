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Posted 22 января 2021, 07:13

Published 22 января 2021, 07:13

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Шесть новосибирских новогодних лотерейных миллионеров не обратились за выигрышем

22 января 2021, 07:13
Всего миллион выиграли десять новосибирцев.

Компания «Столото» разыскивает шестерых победителей новогоднего розыгрыша «Русского лото» из Новосибирской области. Каждый из них выиграл более миллиона рублей.

Обратиться за выигрышем победители могут в течение полугода. В исключительных случаях этот срок может продлиться до трех лет. Если за деньгами никто не обратится - они поступят в бюджет РФ.

Всего 1 января в России появился 581 новый лотерейный миллионер, в том числе 10 новосибирцев. Четверо из них уже обратились за выигрышем. Еще 19 участников лотереи из Новосибирской области выиграли по 706 577 рублей.

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#Общество
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