Появился претендент на строительство онкодиспансера в Новосибирске

Posted 27 января 2021, 02:38
Published 27 января 2021, 02:38
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Появился потенциальный претендент на строительство окнодиспансера в Новосибирской области. По словам главы региона Андрея Травникова, инвестиционное предложение получено от ГК «МедИнвестГрупп», но регион ожидает и другие заявки.
Ранее мы сообщали, что строительство областного онкологического диспансера на базе горбольницы №25 включили в перечень основных концессионных объектов в 2021 году. В здании разместится отделение химиотерапии на 30 коек. Это позволит увеличить коечные места в действующем корпусе.
Губернатор заявил, что область решила не проводить конкурс на определения концессионера, а рассмотреть инвестиционные предложения от компаний. Это могут быть как альтернативные, так и безальтернативные предложения.