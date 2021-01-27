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Posted 27 января 2021, 02:38

Published 27 января 2021, 02:38

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Появился претендент на строительство онкодиспансера в Новосибирске

27 января 2021, 02:38
Область ждет новых предложений.

Появился потенциальный претендент на строительство окнодиспансера в Новосибирской области. По словам главы региона Андрея Травникова, инвестиционное предложение получено от ГК «МедИнвестГрупп», но регион ожидает и другие заявки.

Ранее мы сообщали, что строительство областного онкологического диспансера на базе горбольницы №25 включили в перечень основных концессионных объектов в 2021 году. В здании разместится отделение химиотерапии на 30 коек. Это позволит увеличить коечные места в действующем корпусе.

Губернатор заявил, что область решила не проводить конкурс на определения концессионера, а рассмотреть инвестиционные предложения от компаний. Это могут быть как альтернативные, так и безальтернативные предложения.

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