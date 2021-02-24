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Posted 24 февраля 2021, 18:44

Published 24 февраля 2021, 18:44

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Записались на прививку от коронавируса больше 43 тысяч жителей Новосибирской области

24 февраля 2021, 18:44
Препарат требует бережного отношения поэтому сроки его прибытия в пункт вакцинации носят ориентировочный характер.

В Новосибирской области объяснили, почему вакцина от коронавируса иногда прибывает в поликлиники с задержкой. Напомним, ранее минздрав был вынужден извиняться за очереди в поликлинике № 27.

Как сообщает НГС со ссылкой на чиновников от здравоохранения, вакцина сначала поступает на склад «Новосибоблфарма». Затем ее обязательно регистрируют, после чего идут распределение и отгрузка в медорганизации в течение трех суток. «Гам-КОВИД-Вак» требует соблюдения «холодовой цепи» при температуре не выше -18 градусов по Цельсию на всех этапах хранения и транспортировки.

Отмечается, что рабочие работают посменно круглосуточно, чтобы обеспечить поступление вакцины. Причиной же очередей в поликлинике №27 была рассогласованность в действиях между медучреждением и «Новосибоблфармой».

Даты поставки вакцины в регион носят ориентировочный характер, а многие районы области сильно удалены от Новосибирска, плюс погодные условия в данный момент непредсказуемы - все это приводит к тому, что даты поступления препарата в пункты вакцинации носят ориентировочный характер.

В настоящее время в регионе в очереди на прививку от коронавируса стоят 43 275 человек. При этом идут постоянные новые поставки вакцины.

#Общество
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