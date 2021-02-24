Записались на прививку от коронавируса больше 43 тысяч жителей Новосибирской области

Как сообщает НГС со ссылкой на чиновников от здравоохранения, вакцина сначала поступает на склад «Новосибоблфарма». Затем ее обязательно регистрируют, после чего идут распределение и отгрузка в медорганизации в течение трех суток. «Гам-КОВИД-Вак» требует соблюдения «холодовой цепи» при температуре не выше -18 градусов по Цельсию на всех этапах хранения и транспортировки.