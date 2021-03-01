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Еще 111 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области

1 марта 2021, 13:25
На утро 1 марта в регионе выявлено 35 860 случаев коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба на утро 1 марта в регионе выявлено 35 860 случаев коронавирусной инфекции (+111 за сутки), в том числе у 2 025 детей. 32 885 пациентов выздоровели (+61 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 86 лет, 87 лет и женщины в возрасте 45 лет, 68 лет, 76 лет, 83 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 444 человека.

В отделениях реанимации находятся 94 человека. На ИВЛ – 16 пациентов.

Госпитализированы 25 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 251.

В больницах районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом – 736 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 301 664 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 250 жителей области, 101 106 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 168 обращений.

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