Еще 111 человек заразились коронавирусом в Новосибирской области

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 86 лет, 87 лет и женщины в возрасте 45 лет, 68 лет, 76 лет, 83 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 444 человека.